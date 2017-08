As duas instituições juntaram-se para formar a Etre Moderne: Le MoMA à Paris, uma exposição interdisciplinar que vai permitir aos visitantes descobrir uma parte da coleção do museu norte-americano. São 200 obras que vão cruzar desenho, pintura, escultura, design, fotografia, filme e performance.

A coleção terá a curadoria de Quentin Bajac, do MoMA, e de Olivier Michelon, da FLV, e não podia ser mais abrangente. Mostra trabalhos icónicos de Cézanne ou Picasso, mas também uma variedade de trabalhos contemporâneos de designers como Shigetaka Kurita. A ideia será dar conta da evolução e da diversificação da coleção do MoMA.

A exposição abre com uma seleção de obras que refletem as primeiras décadas do MoMA, assinadas por artistas como Paul Cézanne, Edward Hopper, Jackson Pollock, entre outros. Enquanto a secção seguinte será dedicada ao Minimalismo e à Pop Art, seguida de vários trabalhos contemporâneos de artistas de todo o mundo.

A Fundação segue o sucesso da sua última colaboração, com a Coleção Shchukin, e terá a exposição em exibição de outubro de 2017 até março de 2018.