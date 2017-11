Por Máxima, 17:24

A pensar na nova estação, a cozinha do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa enche-se de novas cores e aromas que inspiram o menu que estará disponível até ao final do ano. Idealizado pelo chef executivo Pascal Meynard, a nova carta inclui sugestões tão irresistíveis como as vieiras salteadas, a mousseline de couve-flor, o salmonete e funcho braseado com tomilho-limão, emulsão de bivalves e clorofila de coentros; o pato-real assado com nozes pecan e arandos, beterraba e abóbora com vinagre de romã.

Para sobremesa, o sudachi sobre granizado de poejo junta a fusão do yuzu asiático, a acidez da lima e o poejo português, que resulta "numa sobremesa perfumada e fresca", explica o sous chef Diogo Lopes. A Máxima foi descobrir a receita no vídeo em cima.

Jantar no restaurante Varanda, a partir de €111, sem bebidas, servido entre as 19h30 e as 22h30 no Ritz Four Seasons Hotel, em Lisboa.