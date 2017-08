Se há arte que nos consegue fazer sonhar com paragens longínquas, pratos exóticos ou cenários de outro mundo é o cinema. Quantos filmes já não levaram as suas personagens a destinos impressionantes? Uns seguiram viagem para fugir de uma determinada realidade, outros, por motivos de trabalho, e outros ainda viajaram atrás do seu grande amor. Em todos os casos que aqui selecionámos, e por mais que os anos passem, as paisagens e as histórias a elas associadas continuam a inspirar-nos.