Ingmar Bergman está de volta ao Espaço Nimas, onde já em 2014 tinham sido apresentados 17 das suas obras. Desta vez, o programa contará com 23 filmes e vai voltar a percorrer diferentes fases do trabalho do realizador. Começando com A Prisão (1949), passando pelo nostálgico Morangos Silvestres (1957) e terminando no ano de 1982, com Fanny e Alexandre.

Até 13 de setembro o programa Um Verão Com Ingmar Bergman vai dar a oportunidade de ver ou rever 23 das 50 obras de um dos maiores mestres da sétima arte. O cineasta iniciou a sua carreira como argumentista, mas ficou conhecido como um dos cineastas mais relevantes e influentes do mundo. O Sétimo Selo (1957), Lágrimas e Suspiros (1972) e Um Verão de Amor (1951) são apenas alguns dos filmes que eternizam o seu estatuto de mestre e que regressam agora a Lisboa.