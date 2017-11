De 10 a 12 de novembro de 2017 o Vila Joya recebe mais uma edição do festival gastronómico Tribute to Claudia, a homenagem à mãe da proprietária Joy Jung, que nos últimos dez anos tem reunido alguns dos melhores chefs do mundo no Algarve.

Além de ser uma celebração do 10.º aniversário do festival, esta é também a última edição do evento. "Este tributo foi criado por duas razões muito especiais: para celebrar os 25 anos do Vila Joya e para fazer um tributo à minha mãe, Claudia, pioneira neste conceito de Boutique Hotel combinado com a Alta Gastronomia desde 1982. Fomos depois, em 2007, os primeiros a produzir um Festival de Gastronomia com os grandes chefs internacionais em Portugal. Neste momento sentimos que o conceito de festival de gastronomia tem de ser repensado, pois muitos dos eventos existentes são demasiado comerciais e similares", explica Jung.

O premiado chef Dieter Koschina, que ajudou o Vila Joya a conquistar um lugar na lista dos 50 melhores restaurantes no mundo e a arrecadar duas estrelas Michelin, explica que adorou "todas as experiências que este festival, agora tão famoso, me proporcionou. Não escondo que terei saudades de alguns momentos, mas a celebração da paixão pela comida vai continuar a existir no dia a dia como sempre existiu no Vila Joya".

Entretanto, e antes do adeus, há mais uma edição para celebrar que, à semelhança dos anos anteriores, traz ao Algarve alguns dos grandes nomes da gastronomia. Entre eles, encontram-se os chefs Eckart Witzigmann, Heinz Reitbauer, Peter Knogl, Julia Komp, Stefan Heilemann e Juan Amador que ficarão encarregados de almoços e jantares de degustação, refeições à mesa do chef e harmonizações de vinhos. Pode ver mais informações sobre preços, reservas e a agenda em festival.vilajoya.com.