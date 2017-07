Festival ZIMP, Seia

A 6.ª edição do ZIMP – Festival de Saúde Natural acontece este ano de 31 de julho a 6 de agosto, na Quinta do Crestelo, Seia, em plena Serra da Estrela. Das 7h às 22h, o programa do ZIMP está preenchido com várias atividades, como workshops de cozinha macrobiótica, aulas de yoga, biodanza, meditação com mandalas, cinema e concertos ao ar livre. Todas as horas do dia estão preenchidas com momentos para toda a família e há um programa só para as crianças com oficinas, escaladas, workshops de culinária, danças ou práticas ambientais. O programa completo com duração de uma semana, para adulto, custa €275, e para criança, dos 0 aos 2, é gratuito. Dos 4 aos 6, é feito um desconto de 40% sob o preço do bilhete para adulto e dos 7 aos 11 retira-se 30% sob o preço do bilhete para adulto. Mais informações, aqui.

Festival FORTE, Montemor-O-Velho

De 24 a 26 de agosto, o Castelo de Montemor-O-Velho recebe nomes ligados às artes e à música como Adriana Lopez, Amulador, Apart, Becka Diamond, Blawan, Byetone, Clark, Danny Daze, Dasha Rush, David Rodrigues, DVS1, Ellen Allien, Ex Continent, In Aeternam Vale feat Anneq ou Jeff Mills. A edição deste ano é marcada pela aposta na programação diurna no Teatro Esther de Carvalho, com presenças como Jonathan Uliel Saldanha, construtor sonoro e cénico, e as atuações dos nacionais Techno Widow e XNX, que se juntam a Ex-continent e Lussuria. O bilhete geral está à venda online em edição limitada por €100 e os bilhetes diários encontram-se à venda em edição limitada por €50 e incluem acesso gratuito ao parque de campismo no dia/noite em que o bilhete é válido.

Jardins Efémeros, Viseu

Viseu recebe a VII edição do festival cultural Jardins Efémeros entre os dias 7 e 16 de julho. Conhecido por pensar uma programação que atravessa gerações, o festival Jardins Efémeros regressa ao centro histórico de Viseu para uma sétima edição, sob o tema Paradoxo. O festival quer transformar-se num espaço onde o pensamento experimenta novos contornos com a comunidade, pela mão de artistas locais, nacionais e internacionais. Viseu será uma vez mais palco para criações artísticas na área da arquitetura, das artes visuais, do som, da dança, do teatro e do cinema. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser consultada aqui.

Festival das Artes, Coimbra

O Festival das Artes chega pela 9.ª vez à Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e decorre de 15 a 23 de julho. O tema central deste ano, Metamorfoses, oferece uma programação eclética para ver, ouvir e experimentar em vários espaços da cidade – com ciclos de música, gastronomia, cinema, artes do palco e ainda conferências. A programação é inaugurada às 16h do primeiro dia, no Museu Nacional de Machado de Castro, com Metamorphosis: Cenários em Azul e Branco, uma exposição de azulejaria produzida em parceria pelo Museu Nacional de Machado de Castro e a Fundação Inês de Castro. No mesmo dia, destacamos a apresentação do Ciclo de Cinema, comissariado por Pedro Mexia, às 21h30, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. I'm Not There (2007), realizado por Todd Haynes, é uma viagem à vida e aos tempos de Bob Dylan. Os preços variam conforme as atividades. Tudo sobre o festival, aqui.

Walk&Talk, Açores

De 14 a 19 de julho, a ilha de São Miguel, nos Açores, recebe uma nova edição do Walk&Talk, um dos festivais mais originais do país. Das artes visuais às artes performativas, passando pela arquitetura, o design, a música ou o vídeo, o Walk&Talk é mais do que um festival, é uma plataforma que incentiva a criação artística em diálogo permanente com o território, a cultura e a comunidade açoriana. No cartaz deste ano, destacam-se nomes da música como Sonja, Clothilde ou Ricardo Jacinto; e nas residências artísticas, Francisca Manuel com Catherine ou 1786 ou Raquel André com Colecção de Coleccionadores. Todas as presenças confirmadas, aqui.

FUSO, Lisboa

De 22 a 27 de agosto o Festival FUSO, dedicado ao vídeo e à arte, chega pela 9.ª edição aos jardins e terraços de Lisboa. As obras históricas e a contemporaneidade do vídeo arte fazem parte do conceito do festival, que promete sessões com curadores de destaque vindos das Américas do Sul e Central, bem como de Portugal. Mantendo os eixos programáticos do FUSO, será homenageado o artista brasileiro Paulo Bruscky, pioneiro da arte com som e vídeo a partir dos anos 60 e 70 no Brasil. A Travessa da Ermida, o Jardim do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), o Jardim do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, o Jardim do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e Claustro do Museu da Marioneta são os locais eleitos para receber as várias curadorias. A entrada é livre e a programação completa está disponível aqui.

Quintanilha Rock, Bragança

Portugal e Espanha juntam-se neste festival que cruza música, gastronomia e sustentabilidade nas águas do rio Maçãs, na aldeia transmontana de Quintanilha. A ideia é promover a interacção entre os visitantes e a população da terra e o cartaz conta com bandas e projectos dos dois lados da fronteira, como os First Breath After Coma, Marvel Lima, The Twist Connection, Guerrera e Zulu Zuli. Saiba mais aqui.



Curtas Vila do Conde, Vila do Conde



O Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema regressa entre 8 e 16 de julho para uma edição especial: a do 25º aniversário. Para assinalar a data, o festival vai apresentar um programa comemorativo e regressa ao Auditório Municipal de Vila do Conde, o local que viu nascer o evento em 1993. Na seção Stereo, dedicada à intersecção entre o cinema e a música, o festival recebe espetáculos de Mão Morta, Capitão Fausto, Chassol, Atlantic Coast Orchestra, Evols e Pega Monstro.