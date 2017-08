O verão não tem de ser passado na praia. Em Portugal, há cidades históricas, experiências temáticas ou passeios inesquecíveis ? da cidade à natureza, o difícil é mesmo escolher.

A norte, há uma rota do vinho do Porto e Douro que inclui provas de vinho e passeios de barco e duas noites no Vila Galé Porto. Comece com uma visita às Caves Calém, em Gaia, uma prova de vinhos e siga viagem de barco até à Régua. Já na região do Douro, além de mais duas noites no hotel Vila Galé Collection Douro, vai também poder visitar as Caves da Murganheira, beber um copo de espumante, experimentar os melhores petiscos regionais num almoço ou fazer uma visita guiada à Quinta do Seixo. O regresso ao Porto é feito de comboio (quatro noites, com atividades e deslocações, a partir de €437,50 por pessoa).

Se não é fã de vinhos e se prefere uma escapada romântica a dois, vale a pena ficar três noites no Vila Galé Colletion Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, e experimentar o pacote zen, que inclui duas massagens para duas pessoas. A primeira, Amar Perdidamente, dura 120 minutos e termina com um banho quente de leite e ervas aromáticas. A segunda, Mente que Brilha, de 45 minutos, tem como objetivo libertar o stress, focando-se sobretudo na zona do pescoço e cabeça (três noites e massagens, a partir de €515 por pessoa).

Se o que procura são férias de descanso em família, em Beja poderá descobrir o melhor da cozinha alentejana e ainda uma enorme escolha de atividades. O hotel Vila Galé Clube de Campo oferece diferentes experiências, entre elas aulas de volteio, passeios de pónei ou charrete pelas vinhas e pomares da herdade, visita à horta e ao mini-zoo, participar na vindima ou visitar a adega de vinhos produzidos neste hotel rural, os vinhos Santa Vitória. O programa de vindimas tem um preço de €50, por pessoa.

Para os mais aventureiros que não gostam de estar parados, o Vila Galé Santa Cruz, na Madeira, propõe um programa de trekking, onde vai poder conhecer as maravilhas naturais da ilha e todos os seus caminhos menos explorados (duas noites, trekking e transfers a partir de €264 por pessoa).