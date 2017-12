A nova app surge com o nome de Messenger Kids e acaba de ser lançada hoje pelo Facebook. Foi desenvolvida especificamente para iPhone e é bastante semelhante ao Messenger do Facebook a que temos acesso agora: a grande diferença está nas novas opções que permitem e facilitam o controlo parental, além do design renovado, mais apelativo para crianças.





O Messenger Kids também garante a total ausência de publicidade e a proteção total da informação registada – isto é, os dados pessoais inseridos pelo seu filho não vão ser reencaminhados para estudos de mercado ou anúncios comerciais.A conta da criança tem de estar associada ao perfil de um adulto no Facebook e, por isso mesmo, só é necessário o primeiro e último nome. Se uma mensagem for reportada por um utilizador, os pais vão receber uma notificação. Outra novidade? É impossível apagar as mensagens enviadas.

Com o lançamento do Messenger Kids o Facebook vem agarrar o público que ainda não atinge, já que a rede social é (supostamente) dirigida para maiores de 13 anos.Para já ainda não foi anunciada uma data a prever o lançamento da aplicação em Portugal ou em outros países fora dos Estados Unidos da América.