Vai poder ver, tocar e "pisar" alguns dos quadros do emblemático Van Gogh.

Trata-se de uma exposição multimédia que tem como objetivo estimular os sentidos, através da conjugação de luz, cor e som. Estarão em exibição mais de 3.000 obras, realçando alguns dos quadros mais emblemáticos do artista holandês como A Noite Estrelada (1889), Natureza-morta: Vaso com Doze Girassóis (1888) e Auto-Retrato com Orelha Enfaixada (1889).

A imagem do artista, com todos os seus altos e baixos criativos, será retratada através da sua obra, com cada quadro a representar as diferentes fases da sua vida e da sua saúde

A exposição vai estar em exibição na Cordoaria Nacional (Torreão Poente) até 22 de outubro. Com o horário de domingo a 5ªf, das 10h às 20horas e 6ª, sábados e vésperas de feriado das 10h às 21 horas, o bilhete tem o custo de €12.