Em 2014, a exposição Como se pronuncia design em português? procurava perceber de que forma o lugar, a identidade, a cultura e o património se manifestavam no design em Portugal. Agora, volta a nascer da mesma interrogação e procura perceber o modo como alguns conceitos de lugar, presença, identidade e memória têm vindo a ser trabalhados ao nível do design.

Com curadoria de Bárbara Coutinho, a exposição Design Português. Formas de uma identidade realiza-se no âmbito da programação dedicada a Portugal chamada "Olá Portugal", que promove a divulgação da arquitetura, artes, gastronomia, música, literatura e design nacionais.

Nesta exposição estão representados autores de diferentes gerações, percursos e formações mas que, de alguma forma, foram marcantes para a história do design entre 1970 e a atualidade. A exposição tenta refletir de que forma as circunstâncias geográficas de Portugal, a sua herança histórica, a cultura e as tradições influenciaram a obra de cada autor.

Estarão ainda representadas iniciativas, entidades e exposições que marcaram a história do design. A exposição estará patente no Anclenne Uslne Electrique de La Chaux-de-Fons, na Suíça, entre 16 de setembro e 29 de outubro deste ano.