Mais de um ano depois da morte de Prince, a sua irmã, Tyka Nelson, escolheu Londres para apresentar a primeira grande retrospectiva da vida e carreira do ícone da pop.

My Name is Prince é o nome da exposição que terá lugar na O2 Arena a partir de outubro e que reunirá objetos pessoais do cantor, alguns dos quais nunca antes vistos e até agora guardados em Paisley Park, a propriedade privada do cantor no Minnesota, nos EUA.

Instrumentos musicais, roupas usados em palco, prémios ou letras de canções escritas à mão pelo próprio cantor são apenas alguns dos exemplos do que estará expostos em My Name is Prince. O famoso casaco roxo usado por Prince durante a Purple Rain Tour, entre 1984 e 1985, também estará presente nesta mostra.

‘Há uma série de países que eram especiais para ele. Sei que Londres era um desses lugares preferidos. Foi ali que deu 21 espetáculos seguidos, completamente esgotados, e esse é um recorde que ainda permanece nos dias de hoje. Acredito, por isso, ser o local perfeito para inaugurar a exposição’, revelou recentemente a irmã do cantor ao jornal London Evening Standard.