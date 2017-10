A estreia mundial da exposição Marilyn unseen by Milton Greene ? A atriz e modelo como nunca a viu traz a Portugal as fotografias nunca antes vistas de uma das mais icónicas atrizes de Hollywood: Marilyn Monroe. Um símbolo de beleza à frente do seu tempo, Monroe destacou-se no Cinema e na moda e continua a ser inspiração para as mulheres de hoje. Na série fotográfica, captada pela lente de Milton Greene, Monroe surge numa atmosfera mais íntima, sexy e descontraída.

A exposição vai revelar pela primeira vez algumas das fotografias mais emblemáticas do fotógrafo, de quem Marylin se tornou amiga próxima: no total, reúne mais de 60 fotografias originais, com a curadoria de Cristina Albornoz (selecionadas no Arquivo da Coleção Milton Greene/Iconic Image) e contará com algumas entrevistas em formato vídeo sobre o seu trabalho.

A mostra vai estar patente até final de novembro, tem entrada gratuita e poderá ser visitada todos os dias, entre as 10h00 e as 23h00 no CascaiShopping e entre as 9h00 e as 23h00 no AlgarveShopping.