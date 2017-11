Um estudo conduzido pela Universidade de Essex, que analisou 15.500 raparigas estudantes com idades entre os 13 e os 14 anos, indica que ter uma mãe exigente tem os seus benefícios. Segundo a investigação, uma disciplina rigorosa pode ajudar a preparar jovens mulheres para uma carreira de sucesso.





A investigadora Ericka Rascon Ramirez disse, em conversa com o jornal Daily Mail, que embora seja comum contrariarmos a vontade e as ordens dos nossos pais durante a adolescência, "muitas das suas recomendações acabam por influenciar as nossas escolhas, mesmo que de forma subtil".





Por isso não é de espantar que ouvir alertas constantes para ter boas notas, não consumir drogas e ter uma sexualidade responsável acabe por ter efeito em muitas adolescentes. As raparigas que ouvem essas recomendações constantemente, especialmente por parte das mães, acabam por seguir percursos académicos e profissionais de sucesso, têm menos probabilidade de ficarem desempregadas ou de receber salários baixos e costumam preferir parceiros igualmente bem-sucedidos na área profissional. A investigação provou ainda que os pais mais severos reduzem a probabilidade das suas filhas engravidarem na adolescência por 4% em comparação aos filhos de pais com menos expectativas.





Foi assim salientada a importância de ter pais exigentes quando, na maioria dos casos, se tem professores indiferentes e amigos pouco encorajadores. Descobriu-se ainda que a comunicação entre pais e filhos, especialmente em assuntos como a sexualidade, é de grande importância na altura de prevenir gravidezes indesejadas.