Um parque de diversões em Coney Island nos anos 50 e os diálogos escritos por Woody Allen seriam argumento suficiente para gostar por antecipação do regresso do realizador ao grande ecrã. Mas há mais. Roda Gigante (Wonder Wheel) relata o acaso do cruzamento inesperado de quatro personagens no meio do agitado parque de diversões em Coney Island, na década de 50. No centro da narrativa estão Ginny (Kate Winslet), uma empregada de mesa que nunca concretizou o sonho de ser atriz, e o seu marido Humpty (Jim Belushi), que é operador de um carrossel no parque de diversões de Coney Island e que passa boa parte do tempo livre na pesca com amigos.

Tudo muda quando Ginny se apaixona por Mickey (interpretado por Justin Timberlake), um jovem e bonito nadador-salvador que vigia a praia em frente ao parque e estuda literatura em Nova Iorque, e com a chegada da filha de Humpty, Carolina (Juno Temple), em fuga do ex-marido mafioso. As luzes carnavalescas e fortes do ambiente do parque de diversões são o cenário ideal para uma série de acontecimentos mais ou menos trágicos, narrados ao som de uma banda sonora marcada pelo jazz, à luz do estilo tão particularmente misterioso de Allen.

A intensa e poderosa interpretação de Kate Winslet em Roda Gigante já lhe valeu o prémio Atriz do Ano nos Hollywood Film Awards. O filme estreia a dia 14 de dezembro nas salas de cinema portuguesas. Veja o trailer, em cima.