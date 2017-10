Estávamos em 2015 quando as rodagens do filme Porto aconteciam na Invicta. A cidade que dá o nome ao filme é parte de um cenário misterioso e cativante que são também duas das mais indissociáveis qualidades da cidade. Realizado pelo brasileiro Gabe Klinger, o filme tinha, inicialmente, o nome de Porto, Mon Amour, e o trailer prometia uma bela história de amor: dois estranhos num café cruzaram olhares durante alguns momentos, até que ele se levanta e se apresenta. Ele é Anton Yelchin, que interpreta o americano Jake, ela é Lucie Lucas, uma estudante francesa chamada Mati.

O romance começa quando uma misteriosa cumplicidade os leva a conhecer-se, num café no Porto. O enredo do filme viaja no tempo, dando ao espectador lances ao passado, ao presente e ao futuro da vida de ambos. Uma reflexão dramática sobre a fugacidade dos momentos na vida, o filme ganhou a névoa enigmática e melancólica do Porto, mas não foi filmado na íntegra na cidade.