O Guia Vermelho para 2017 da Michelin acaba de premiar dois restaurantes portugueses com as suas primeiras estrelas: o Vista, em Portimão, do chef João Oliveira, e o Gusto by Heinz Beck, em Almancil, de Heinz Beck e Daniele Pirillo. Depois de ter atribuído 9 estrelas a Portugal no ano passado, a Michelin abrandou o passo e o país conta agora com 23 restaurantes Michelin no total.

Quanto aos restaurantes premiados este ano, ambos estão localizados no Algarve e pertencem a hotéis. O Vista, do chef João Oliveira, está integrado no Bela Vista Hotel & SPA – Relais & Châteaux e tem uma cozinha voltada para a sustentabilidade e para a simplicidade. Privilegia os produtos portugueses, o peixe e o marisco do Algarve, tendo dado um novo ponto de referência ao roteiro gastronómico da Praia da Rocha.

O Gusto, por seu lado, está localizado no Hotel Conrad Algarve e é dirigido pelos chefs Heinz Beck e Daniele Pirillo. O último trabalhou com Beck em Roma antes de chegar ao Gusto, em 2014, como chef residente; Beck é o chef consultor desde 2012. O restaurante combina os melhores ingredientes locais e internacionais e aposta em sabores inovadores, com influência mediterrânica.

Na galeria em cima, pode ver todos os restaurantes Michelin que existem em Portugal.