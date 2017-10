Millecent Fawcett destacou-se na luta pelo direito das mulheres ao voto no Reino Unido e agora vai ser homenageada com uma estátua – a primeira de uma mulher na Praça do Parlamento, em Londres.

A estátua vai ser inaugurada durante as celebrações do centenário do direito das mulheres ao voto, que se assinala no próximo ano. O mayorde Londres, Sadiq Khan, afirmou, em comunicado à Reuters: "Queremos que esta estátua mostre a força e a determinação das mulheres que dedicaram as suas vidas a lutar pelo sufrágio feminino e que inspire as gerações seguintes."

A construção da estátua resultou de um movimento lançado por Caroline Criado-Perez, uma ativista que decidiu criar o movimento depois de perceber que as 11 estátuas na praça londrina representavam apenas homens. A campanha teve o apoio de mais de 80 mil pessoas, entre as quais a atriz Emma Watson e a escritora J.K. Rowling.