Uma investigação levada a cabo pelos especialistas de Harvard e do MIT deu origem a uma nova tinta para tatuagens que tem a capacidade de monitorizar a saúde. Como? Através da mudança de cor da tatuagem, com o objetivo de alertar para determinados problemas de saúde. Por exemplo, se a pessoa estiver desidratada ou se o açúcar no sangue aumentar, a tatuagem muda de cor através de uma tecnologia que torna as tintas biossensíveis.





Segundo avança o site tecnológico Pplware, o projeto chama-se Dermal Abyss e, para já, foi conduzido como prova de conceito. Este tipo de diagnóstico surge porque, segundo os investigadores, os atuais dispositivos de monitorização para deteção de problemas de saúde através da pele não se ajustam ao corpo. Sabe-se, para já, que as tatuagens podem ser duradouras para condições crónicas ou temporárias para uma monitorização de curta duração e que existe a possibilidade de a tinta ser invisível para quem não pretende ter uma tatuagem à vista de todos.