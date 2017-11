A revista Forbes lançou recentemente a sua lista anual com As Mulheres Mais Bem Pagas da Música 2017, que apresenta um ranking de cantoras e artistas consoante o montante que fizeram durante um ano. Segundo o título, a cantora que ganhou mais dinheiro em 2017 foi Beyoncé, que graças à sua enorme Formation Tour e ao lançamento do álbum Lemonade fez cerca de 105 milhões de dólares num espaço de 11 meses.

Segue-se Adele, com 69 milhões, e Taylor Swift (44 milhões), Céline Dion (42 milhões) e Jennifer Lopez, em quinto lugar, com 38 milhões. Na lista de dez, constam ainda nomes como Dolly Parton, Madonna e Rihanna, que este ano lançou a sua marca Fenty Beauty e continua a colaborar com a Puma.