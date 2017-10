O fim de semana de Luxo, Arte e Design no Martinhal Sagres está de volta para a 6.ª edição e recebe várias marcas e artistas, entre 3 e 5 de novembro, no hotel do Algarve, todos com projetos novos ou especiais.

Tamara Alves, referência na street art, criou dez peças inspiradas na paisagem do Martinhal e na ligação das crianças à natureza. O Barbudo Aborrecido, um artesão que gosta de brincar com as palavras, também mostrará as peças especiais que desenvolveu para o Martinhal, recorrendo ao macramé e à tecelagem. Ainda nas artes, Mircea Anghel é um viajante que se apaixonou por Lisboa e que usa a madeira para criar peças irreverentes – apresentará Cabana Studio, o seu novo projeto, durante estes dias.

E porque a criatividade também se manifesta na cozinha, a chef Marlene Vieira, do restaurante Panorâmico, criou um menu especial para o jantar do dia 3, acompanhado pelos vinhos Maçanita Wine Makers. A chef irá também dirigir um workshop na cozinha d’Os Gambozinos em conjunto com a Staub, marca conhecida pelos objetos de cozinha em ferro fundido e esmaltado.

Mas há mais: a loja Vintage Department terá disponível uma seleção de peças de mobiliário exclusivas e acessórios para a casa; a Claus Porto apresentará a coleção de Difusores Deco e a sua nova fragrância Le Parfum; e a Maneseo, a primeira marca portuguesa de joalharia a receber a medalha de ouro nos A’Design Awards 2017, irá apresentar as novas peças da linha Portuguese Story e Serralves. Também presente estará a Kckliko, um projeto de arranjos florais inspirados nas estações do ano. A marca vai imaginar bouquets de flores selvagens, com ênfase em espécies únicas, valorizando os recursos naturais e locais.

No Martinhal Sagres Beach Family Resort, os preços por noite são a partir dos €131 por adulto.