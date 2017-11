Quando chega a altura de escolher o seu lugar no avião, prefere o lado da janela ou o do corredor? Ambos têm vantagens: enquanto o lugar da janela oferece uma parede onde nos podemos encostar e a certeza de que não terá de se levantar para deixar outras pessoas passar, o do corredor permite aos passageiros levantarem-se sempre que quiserem sem perturbar ninguém.

Qualquer das opções parece perfeitamente legítima, mas segundo dois psicólogos entrevistados pelo jornal The Telegraph, quem escolhe o lugar da janela pode ser mais egoísta e quem escolhe o lugar do corredor tem tendência a ser mais sociável.

"Quem prefere o lugar à janela gosta de ter tudo sob controlo, tem tendência a ser muito independente e facilmente irritável. Tem também o hábito de dormir durante a viagem e prefere manter-se na sua própria bolha", explica Becky Spelman, psicóloga na Harley Street’s Private Therapy Clinic.

Jo Hemmings, também psicólogo e citado pelo mesmo jornal, concorda. "Os passageiros que ficam do lado do corredor são mais sociáveis e mais amigáveis com as pessoas e têm menos tendência para dormir em aviões."

Segundo um estudo feito pela Quartz em 2014, quanto mais as pessoas voam, mais preferem o lugar no corredor. No entanto, a maioria dos passageiros continua a escolher o lugar da janela.