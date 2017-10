Para assinalar o 40.º aniversário do filme que confirmou Steven Spielberg como um dos mais importantes cineastas americanos saídos dos anos 70, Encontros Imediatos do Terceiro Grau tem sido exibido em salas de cinema de todo o mundo. Em Portugal terá uma sessão única e exclusiva a 1 de novembro, às 16 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. A versão a ser exibida foi restaurada pela Sony Pictures e remasterizada em 4k Ultra HD sob a supervisão de Spielberg. Os bilhetes custam 5 euros.





O filme sobre o contacto da raça humana com extraterrestres foi aclamado pela crítica e é considerado um marco decisivo no cinema de ficção científica. A sua estreia em 1977 foi um estrondoso êxito de bilheteira e valeu a Spielberg a sua primeira nomeação para o Óscar de Melhor Realizador.