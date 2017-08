A lista foi mais uma vez divulgada pela revista Forbes e mostra que este ano, além do Óscar, Emma Stone tornou-se a atriz mais bem paga do mundo. A protagonista de La La Land tem apenas 28 anos e ganhou um total de 26 milhões de dólares no último ano, valor que a colocou no topo.

Com pouca diferença, ficou Jennifer Aniston, que ganhou 25,5 milhões de dólares. Apesar de continuar a fazer filmes, no caso de Aniston, foram os contratos de publicidade com marcas como a Emirates ou a Aveeno que a levaram para este segundo lugar. O terceiro lugar ficou para Jennifer Lawrence, que ganhou 24 milhões de dólares.

Entre as dez atrizes mais bem pagas do mundo ficam ainda Melissa McCarthy, Mila Kunnis, Emma Watson, Charlize Theron, Cate Blanchett, Julia Roberts e Amy Adams, totalizando 172,5 milhões de dólares entre junho de 2016 e junho deste ano.