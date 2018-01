Os cientistas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, investigaram as taxas de mortalidade e os registos dos períodos de fome, doenças e outras privações dos últimos 250 anos e concluíram que as mulheres vivem mais do que os homens.

Segundo uma das autoras do estudo, Virginia Zarulli, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Sul da Dinamarca, a resistência por parte das mulheres a estas situações de crise está relacionada com a presença do duplo cromossoma. A "vantagem das mulheres é muito evidente e consistente em todas as populações", pois em caso de mutação genética num dos cromossomas X, as mulheres conseguem compensar a falha parcialmente com o outro cromossoma. Os homens não têm a mesma facilidade.