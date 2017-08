O eclipse solar total vai poder ser visto totalmente nos Estados Unidos, desde a costa do Pacífico à do Atlântico, percorrendo uma faixa de 160 quilómetros. Em Portugal também vamos poder ver o eclipse solar, mas será só parcial: a Lua vai tapar uma parte do Sol mas as condições de observação não vão permitir que veja muito mais do que isso. O eclipse vai começar por volta das 19h45, em todo o país, e terminará às 20h30.

O último eclipse total observado em Portugal foi em 1912 e o próximo também não está para breve: haverá apenas um, previsto para 2026, no qual o Sol terá uma cobertura de cerca de 90%.