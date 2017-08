São um clássico dos feeds do Facebook e agora também do Instagram. Os famosos vídeos com tutoriais de comida, elaborados em segundos ou num minuto, tornaram-se virais nas redes sociais (em boa parte por causa do Tasty do BuzzFeed). O editor de vídeo e food stylist David Ma decidiu, por isso, recriá-los, mas inspirando-se no estilo cinematográfico de quatro realizadores com uma estética muito própria.

Se o romântico Wes Anderson fizesse um vídeo sobre como fazer s'mores, um doce americano com marshmallows, seria assim: delicado, colorido e musical. Na sua antítese estão as imagens que imaginam como Quentin Tarantino cozinharia esparguete com almôndegas. Não se esperaria menos que um cenário caótico e explosivo. Também há uma versão de uma receita de panquecas, ao estilo glorioso do realizador mexicano Alfonso Cuarón, e uns waffles que se transformam nos protagonistas de um filme de ação de Michael Bay. Veja os vídeos, em baixo.