Embora mantenha o anonimato, a primeira mulher a comandar um pelotão em combate já fez história neste corpo das Forças Armadas norte-americanas. Depois de superar um treino físico extremo de 13 semanas ao lado de 88 Marines, a tenente foi promovida a oficial. Em comunicado, o general Robert Neller explica que "os Marines têm o direito de ter oficiais competentes e capazes e merecem-no. Os oficiais promovidos preenchem todas as condições para se prepararem para o seu próximo desafio, o de dirigir Marines, incluindo em combate". O general disse ainda sentir-se muito orgulhoso da tenente e de todos os que conseguiram superar a prova.





O Governo do anterior Presidente, Barack Obama, suprimiu em 2016 as últimas discriminações em função do sexo nas Forças Armadas, e desde então o Exército abriu às mulheres todos os postos de combate, incluindo forças especiais, infantaria e blindados.