A Gladstone’s, em Wales, é o paraíso para qualquer amante da literatura. Construída em honra do antigo primeiro-ministro britânico William Gladstone (que acumulou mais de 30 mil livros durante a sua vida), esta é também a primeira biblioteca residencial do Reino Unido, com 26 quartos que podem ser alugados a partir de €64 por noite.

Além do pequeno-almoço, os hóspedes podem ficar na biblioteca de Gladstone até às 22h00, espaço que fecha para o público geral às 17h00. O seu café, Food for Thought, faz assados aos domingos e serve chá das cinco aos fins de semana. Para um passeio mais completo, o Castelo de Hawarden, nas imediações, também está aberto a visitantes.