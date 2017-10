Em 1969, durante oito dias, entre 26 de maio e 2 de junho, John Lennon e Yoko Ono mantiveram-se fechados na Suite 1742 do hotel Fairmont Queen Elizabeth, em Montreal (Canadá). Foi precisamente para ali que, em forma de apelo à paz no mundo e de protesto contra a guerra do Vietname, o casal convidou uma série de jornalistas. O momento ficou também marcado pela gravação do célebre tema Give Peace a Chance.

Agora, o Fairmont Queen Elizabeth resolveu remodelar esta mesma suite, prestando homenagem ao momento icónico que ficou para a história. O mobiliário é inspirado no original e foram adicionados pormenores decorativos relativos ao protesto que teve lugar naquela época, a favor da paz.

Nas paredes da pequena sala pode ler-se letra da música Give Peace a Chance. Existe também uma parede com uma espécie de instalação na qual se encontram fotografias interativas, podcasts, vídeos e outros objetos históricos.

Está ainda disponível uma experiência imersiva de realidade virtual, que permite aos hóspedes descobrir o espaço tal como este era na época em que John Lennon e Yoko Ono ali estiveram.