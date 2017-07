Por Máxima, 14:45

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta manhã que todas as pessoas transgénero não serão admitidas no Exército norte-americano. Através de uma série de posts na sua conta oficial no Twitter, Trump afirma que "depois de consultar generais e peritos militares" chegou à conclusão que as pessoas transgénero são um obstáculo à preocupação fundamental do Exército - "a vitória" - e que os custos médicos das mesmas se tornaram um "transtorno"Aguardam-se mais novidades sobre esta decisão. Entretanto, veja os tweets do Presidente em baixo.