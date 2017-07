É o primeiro filme original Netflix produzido no Brasil e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2017. O ator português Diogo Morgado é o grande protagonista desta longa-metragem realizada por Marcelo Galvão. O filme integra a seleção oficial do Festival de Gramado (Brasil) e concorre como melhor filme brasileiro.

O Matador é um western passado entre as décadas de 1910 e 1940 e relata a história de Cabeleira (Diogo Morgado), um temido matador do estado de Pernambuco. Cabeleira, criado por um cangaceiro local (uma espécie de bandido que nessa época se tornou muito comum no Brasil) chamado Sete Orelhas (Deto Montenegro), cresce no sertão completamente isolado da civilização. Já adulto, chega finalmente à cidade para procurar o desaparecido Sete Orelhas e surpreende-se com uma cidade sem lei, governada pelo tirano Monsieur Blanchard (Etienne Chicot), um francês que domina o mercado de pedras preciosas e que antes empregava Sete Orelhas como seu matador.

Além de Diogo Morgado, o elenco principal inclui ainda Maria de Medeiros (Pulp Fiction, Henry & June), Marat Descartes (2 Coelhos, Trabalhar Cansa), Nill Marcondes (A Frente Fria que a Chuva Traz, O Homem do Ano), Deto Montenegro (Colegas, A Despedida) e Etienne Chicot (O Código Da Vinci). No elenco estão também Mel Lisboa, Daniela Galli, Thogun, Igor Cotrim, Thaís Cabral e o norte-americano Will Roberts. Veja o vídeo em cima e as fotografias aqui: