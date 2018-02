ostra Fine de Claire, a

Há poucos lugares onde esperar pela nossa cara-metade pode até ser bastante agradável. Decorado com orquídeas frescas e tapeçarias artesanais de Almada Negreiros, o lounge do Ritz , que recebeu o nome do famoso artista português, é um deles. No próximo Dia dos Namorados, que calha a uma quarta-feira, façam deste o vosso ponto de encontro após o trabalho, antes de avançarem para o restaurante Varanda, onde terá lugar uma experiência verdadeiramente sensorial. À luz de velas, o chef executivo Pascal Meynard convida os casais (e não só) a degustar um menu de São Valentim com quatro pratos, inspirado nos ingredientes da estação. E quase todos vêm do mar, senão vejamos. Para abrir hostilidades, as entradas são compostas por caviar de lagosta e umalimentos que combinam na perfeição com este dia. Seguem-se vieiras com chanterelles (uma espécie de cogumelos), salmonete com gamba rosa, espuma de crustáceos e yuzu e dourada rosa com espargos brancos, salicórnia e molho marinière (feito com caldo de mariscos). O jantar termina com uma doce e romântica sobremesa, para a qual o chef pasteleiro Fabian Nguyen reuniu framboesas, líchias, sorbet de sudachi (fruto cítrico japonês) e dacquoise de coco e lima. Por fim, e porque o chocolate não pode faltar no 14 de Fevereiro, o sous chef Diogo Lopes preparou um miminho para descobrir a dois sob a forma de seis petit fours apropriados para a época. Love is in the air!