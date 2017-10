The Lady Garden volta a dar que falar com novas personalidades a dar a cara pela campanha. O ano passado foram Margot Robbie, Alexa Chung e Britney Spears. Este ano, juntam-se a este projeto de sensibilização as irmãs Cara Delevingne, Poppy Delevingne e Chloe Delevingne, a maquilhadora Charlotte Tilbury e as modelos Naomi Campbell e Suki Waterhouse.

A campanha tem como objetivo principal alertar para os sintomas do cancro dos ovários e, desta vez, foi pedido a cada uma destas personalidades que criassem uma T-shirt. Todas as T-shirts estarão à venda nos armazéns Selfridges e online a partir de 5 de outubro.