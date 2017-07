O Sublime Comporta, na Comporta, não precisava de mais para nos convencer que é um dos melhores lugares para fugir para sul. Depois de no ano passado inaugurar o espaço Espace Cannelle Comporta, que reúne várias marcas de moda, este verão recebe uma novidade gastronómica chamada Food Club. Poderia ser antes Fight Club, não estivéssemos nós a falar do controverso e exigente chef Ljubomir, que está à frente do projeto e é também chef consultor do Hotel.





À volta do balcão, haverá lugar para 12 pessoas que queiram descobrir tais experiências gastronómicas, mas também ver de perto como funciona uma cozinha e qual a relação dos os cozinheiros com a terra. Durante 5 dias (de segunda a sexta-feira), os chefes convidados criarão menus degustação para o jantar. Num desses dias, Ljubomir juntar-se-á à festa para cozinhar com mais mãos e mais imaginação. Quando, ninguém sabe.