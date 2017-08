Os CTT, em parceria com a The Walt Disney Company Portugal, lançam uma emissão que comemora os 40 anos da saga Star Wars e a estreia em cinema do novo filme Star Wars: Os Últimos Jedi, que acontecerá em dezembro deste ano. Nestes selos, surgem representadas as personagens mais emblemáticas da saga, entre elas, a Princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader e Yoda. A emissão será composta por duas peças, uma em versão gomada (os selos tradicionais) e uma versão de selos autoadesivos.

Os selos portugueses estão entre os mais premiados do mundo, mas esta é a primeira vez que abordam a saga Star Wars, que começou em 1977. Os selos foram desenhados por Francisco Galamba e já estão à venda nas lojas dos CTT.