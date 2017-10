Durante três dias, Paredes de Coura vai ser palco deste Congresso Internacional onde, entre outros assuntos, será debatido o impacto das escolhas alimentares na saúde, no ambiente, na economia e no bem-estar. Entre os vários convidados vão estar algumas figuras conhecidas que seguem um regime vegano ou vegetariano, como Heitor Lourenço e João Manzarra, e também outras personalidades como Steven Wise, da Nonhuman Rights Foundation, e Alexandra Clark, da Humane Society Internacional.

Além dos debates, no dia 8, às 21h30, será também exibido o filme Cowspiracy: What the Hearth. O filmede Kip Andersen e Keegan Kuhn relaciona o aumento de doenças crónicas com a alimentação. Steven Wise vai apresentar, no dia 9, o filme Unlocking the cage e dará uma palestra no último dia do congresso chamada "A luta do Nonhuman Rights Project pela personalidade individual dos animais não-humanos".

O português Heitor Lourenço vai também intervir, por duas vezes, no congresso, para falar da alimentação vegana nas crianças e sobre "A urgência de uma ética". A intervenção de Alexandra Clark será sobre "Como pode a União Europeia liderar a transição para uma maior prevalência de dietas vegetarianas?".

Os bilhetes para o Congresso já estão à venda e custam entre €7,5 e €20.