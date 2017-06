Se tiver dúvidas ao chegar ao fim da Rua Jacinto Celorico de Palma, na pequena aldeia de São Bartolomeu, bata à porta e, ao confirmar que lhe sorriem com um "bem-vindos", saberá que está no sítio certo. É que a incontornável boa disposição de Francisco Palma-Dias e Eglantina Monteiro, os proprietários e os mentores do projeto Companhia das Culturas, é uma das características e, diríamos mesmo, a alma do negócio deste espaço.





Rumámos a sul para descobrir os 40 hectares deste paraíso eco-sustentável a 1,5 km da Praia Verde e a 4 km de Castro Marim que era, na verdade, uma quinta-cooperativa onde se cultivavam ? e cultivam ? algumas das melhores iguarias algarvias. Mas já lá vamos. Com um design assinado por Pedro Ressano Garcia, a Companhia das Culturas abriu oficialmente em 2008 e continua em crescimento, sendo a mais recente novidade um hamam com tratamentos terapêuticos. O espaço dedicado ao alojamento está dividido em duas zonas: a do hotel, que tem seis quartos e três suites inseridos num pátio de inspiração árabe, e a dos quatro apartamentos (onde eram as cavalariças) que dão para um incrível jardim subtropical com árvores como bananeiras, abacateiros e mamoeiros e um lago com rãs.





Na primeira zona insere-se também a receção, a piscina, a sala de estar que tem uma biblioteca, um bar e um espaço de convívio para demonstrações artísticas, e a petiscaria, onde não só se realizam as refeições como também é oferecida fruta da época, chá e bolo, a meio da tarde.

Por aqui, as coisas simples andam lado a lado com o delicioso. Na petiscaria Tal Qual, o nome escolhido por Francisco e Eglantina, provam-se entradas como a tiborna com alho, tomate e azeite (€2) ou o gaspacho (€3,50) e pratos como o xarém com pimentada e sardinha estivada (€8,50) ou pimentada com cavala e orégãos (€8,50). A sobremesa reserva os gelados artesanais feitos com fruta da quinta – tudo obra da chef Ana Luisa Pedroso . Junto à petiscaria, há ainda uma cork box, um espaço feito em cortiça, onde decorrem aulas matinais de yoga mediante pedido e sessões de cinema ocasionais.

Antes mesmo de chegar à propriedade, é difícil ignorar a beleza arquitetónica do hamam, um dos projetos mais recentes, onde as habilidades mágicas da terapeuta Alexandra Gil prometem momentos de pura descontração. Fixe a massagem detox, com a duração de 50 minutos (€70), ou a massagem ayurvédica, com a duração de 60 minutos (€85), e deixe-se ficar, depois, nas cadeiras da zona exterior a bebericar um chá de urtiga.

Fazendo jus ao conceito de slow living, cada um faz o que quer e ao ritmo que quer – e o que não faltam são programas. Ao longo dos 40 hectares que a propriedade alcança há plantações e culturas para descobrir e, quem sabe, colher, com a companhia cultural e sábia de Francisco. No roteiro pela propriedade, é possível observar com encanto a convivência improvável das várias culturas que, graças à modelação que as variantes climáticas têm em microclimas, unem contrários e colocam lado a lado espécies como sobreiros, figueiras, sargaços, palmeiras chãs, pinheiros, laranjeiras, alfarrobeiras… Além do jardim subtropical, há também um jardim do deserto com plantas comestíveis como tengarrinhas, alcachofras e funcho, utilizadas na petiscaria.





Agora feche os olhos e, se ainda não visitou a Companhia das Culturas, tente imaginar tudo isto. Ou então dirija-se para lá. Já sabe as coordenadas?