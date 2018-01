O menu apresenta várias opções, como os ovos mexidos com queijo creme, espinafres e cogumelos (€3), a panqueca de coco com banana, pasta de amendoim, cacau nibs e mel (€3,50), a tosta de queijo emmental com presunto e manteiga ghee (€3,50) ou a tosta de tomate, mozzarella e manteiga ghee (€3,50). Acompanhe com uma das bebidas quentes do menu: café com leite de amêndoas (€1,50), cappuccino (€2) e chocolate quente (€2,50). O difícil vai ser mesmo escolher.