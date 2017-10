A ONU Mulheres juntou-se a 22 parceiros do ramo tecnológico, entre eles organizações sem fins lucrativos, instituições académicas e empresas do sector privado, para fundar a Coligação Global de Inovação para a Mudança (GICC). O plano é impulsionar a ação da indústria para tornar a inovação e a tecnologia mais acessível para as mulheres jovens e adolescentes.

Entre os parceiros estão grandes empresas como o Facebook, a HP, a Johnson & Johnson, LinkedIn ou Sony e algumas instituições académicas como o MIT. O plano de ações do GICC tem como objetivo consciencializar o mercado para o potencial das inovações desenvolvidas por mulheres, que vão de encontro às suas necessidades. Além disso, ao longo de dois anos, a coligação vai também estar focada em identificar que barreiras estão a travar a inovação e o empreendedorismo entre as mulheres e, consequentemente, em definir ações-chave para abordar as mesmas.

A ONU Mulheres é uma entidade das Nações Unidas que promove a igualdade de género e o empoderamento das mulheres. Em comunicado, afirmaram que "esta parceria global vai construir uma consciência no mercado sobre o potencial de [criar] inovações que vão ao encontro das necessidades de mulheres".