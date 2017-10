A organização do festival de música Coachella, na Califórnia, Estados Unidos, anunciou o lançamento de uma versão do evento no Reino Unido. E não vai ser preciso esperar muito para que esta se torne uma realidade, uma vez que a primeira edição deverá acontecer já em 2018.

Obviamente, existirão algumas diferenças: Londres não terá um deserto, muito sol ou calor. Mas tudo o resto vai lá estar. Ainda não existe muito mais informação, mas sabe-se que o festival acontecerá em Victoria Park, em maio, e que se vai chamar All Points East.

O jornal britânico The Guardian já avançou também que o festival será pago em três dias, aos quais se seguirão mais quatro, abertos ao público em geral e com roulottes de comida e um cinema ao ar livre.

