O número 84-A da Avenida Elias Garcia tem novos inquilinos desde meados de julho. Em soft opening desde o final do mês passado, o Club Life to Go (CLTG) trouxe para a capital portuguesa comida saudável, rápida e saborosa à distância de um esticar de mão.

O conceito vem do Brasil e a cozinha está entregue à chef Thais Lervolino (conhecida no Brasil por "T ca") que, acompanhada por uma equipa qualificada na área, prepara pratos pensados com alternativas orgânicas, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem conservantes. O objetivo? Melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que não têm tempo para comer sempre da forma mais correta, garantindo a existência de alimentos funcionais (alimentos naturais ou enriquecidos com aditivos alimentares como vitaminas, minerais, culturas bacterianas, ómega 3, hidratos de carbono, fibras) em todas as refeições.

Os "pratos do dia" são conservados em expositores quentes e frios e sempre em individuais de plástico. O menu muda diariamente, podendo encontrar cerca de 15 variedades distintas, incluindo proteína (frango, salmão, pescada), hidratos de carbono (lasanha ou canelones feitos sem glúten), saladas, wraps, sanduíches (feitas com farinha de grãos), quiches e sobremesas como pudim de chia, tortas vegan, parfaits, entre outros. Os produtos icónicos, como é o caso da coxinha fit e o snicker, uma deliciosa barra de chocolate saudável coberta com amendoim, estão disponíveis todos os dias, bem como os sumos de pressão a frio, salgados, granolas e sobremesas.

O Club Life To Go nasceu em 2012 e conta atualmente com lojas nas cidades de São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. Até ao final do ano o Club Life To Go vai chegar a Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e aos bairros de Brickell, Downtown e Sunny Isles, em Miami.