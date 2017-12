A loja Club Life to Go chegou a Lisboa no verão passado e vem do Brasil com um conceito muito simples: em vez de menus, o cliente pega num cesto à entrada e vai escolhendo sumos e pratos saudáveis, que pode levar embalados ou comer no espaço. Agora, e a pensar na quadra natalícia cada vez mais próxima, a loja acaba de criar vários doces de Natal saudáveis e naturais, livres de glúten e de açúcar.

A nova oferta é composta por panetones de frutas (€8,30) ou de chocolate 70% de cacau (€9), azevias de batata-doce (€1,75), broas que levam tâmaras e coco ralado (€0,75) e bolinho de Natal veggie (€2,10).