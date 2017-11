Embora as mulheres ainda sejam uma minoria nas cadeiras de realização, a tendência é de mudança. Este ano, que já conta com produções assinadas por Kathryn Bigelow, Sofia Coppola e Patty Jenkins, estreia ainda o primeiro filme dirigido pelas irmãs Kate e Laura Mulleavy. E Kristen Dunst protagoniza logo dois deles: depois de The Beguiled (de Coppola), segue-se agora Woodshock, para o qual as fundadoras da marca de moda Rodarte trouxeram a sua estética singular. Neste drama experimental, Dunst interpreta uma mulher atormentada pela perda da mãe, dividida entre o seu estado emocional e os efeitos alucinogénios de uma droga que altera a perceção da realidade. Imersivo, misterioso e psicadélico, o filme explora temas como o isolamento, o luto e a paranoia, recorrendo a camadas de filtros, reflexos de luzes, néons e motivos florais sobrepostos, tão extravagantemente adornado quanto um dos vestidos da marca.





Algumas das longas-metragens de Ruben Östlund já foram premiadas em grandes festivais – é o caso de De ofrivilliga (2008), Play (2011) e Força Maior (2014). Não foi diferente com O Quadrado, o novo filme do realizador, que ganhou a Palma de Ouro, em Cannes. Nele, o curador (Claes Bang) de um museu de arte contemporânea cria uma instalação que convida as pessoas a serem mais altruístas, lembrando-se do seu papel enquanto seres humanos responsáveis. Mas, tal como o público, nem mesmo ele conseguiu sair do conforto do seu próprio quadrado social, percetível quando se vê confrontado com uma série de acontecimentos pessoais que põem em causa o significado dos seus ideais e das obras que tanto defende. Östlund lança um olhar satírico e provocador sobre a hipócrita sociedade contemporânea, refletindo sobre o egocentrismo, a demagogia, a insegurança e a arrogância intelectual. Do elenco fazem ainda parte Dominic West e Elisabeth Moss, a protagonista da muito elogiada série The Handmaid’s Tale.







A carregar o vídeo ... Cinema: Woodshock













A carregar o vídeo ... Cinema: O Quadrado