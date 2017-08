De 21 a 27 de agosto as Ruínas do Carmo, em Lisboa, recebem o ciclo Cinema nas Ruínas onde vão ser projetadas obras fundamentais da sétima arte. Ao longo deste ciclo vamos poder assistir a filmes como Os Maias, de João Botelho (2014) – logo no primeiro dia, uma sessão que conta com a presença do realizador e será legendada em inglês. No dia 22 de agosto segue-se 8 ½ (1963), um filme de Federico Fellini, e, na quarta-feira, o filme O Vendedor (2016), do iraniano Asghar Farhadi.





O ciclo Cinema em Ruínas é organizado pelo Teatro do Bairro/Ar de Filmes, em parceria com a Filmin Portugal e o Museu Arqueológico do Carmo. As sessões começam às 21:30 e os bilhetes já estão disponíveis por seis euros.