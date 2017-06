A Odisseia

De Jérôme Salle

Jacques-Yves Cousteau é uma das figuras mais ilustres do cinema, da televisão… e do mar. O oceanógrafo francês que encantou gerações há 60 anos foi um dos primeiros realizadores de documentários a ganhar prestígio internacional, com sucessos de bilheteira como O Mundo do Silêncio (1956) e três Óscares no currículo. Agora, no mês em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente (5) e o Dia Mundial dos Oceanos (8), vamos poder conhecer a história da sua vida numa longa-metragem que o mostra não só enquanto explorador e inventor, a bordo do Calypso, mas também como homem de família. A relação que Cousteau (Lambert Wilson) tinha com o filho (Pierre Niney) e a mulher (Audrey Tautou) é disso exemplo. Jérôme Salle, que teve um orçamento de €20 milhões e levou cinco meses a rodar o filme, captou muitas imagens na gelada Antártida: "Foi um pouco arriscado porque nunca ninguém tinha filmado em alguns destes locais… e isso acontece por alguma razão. É como filmar na Lua."