Cindy Crawford e o marido, Rande Gerber, compraram uma casa no bairro de Trousdale, em Beverly Hills, uma zona bastante concorrida entre celebridades, como Jane Fonda, Elvis Presley, Courtney Cox e Sally Hershberger.

Segundo consta, a casa pertenceu a Ryan Tedder, vocalista dos One Republic, e estava a ser vendida por 10,7 milhões de euros, mas o casal conseguiu adquiri-la por 9,8 milhões. A mansão conta com cerca de 500 metros quadrados e enquadra-se num estilo arquitetónico moderno. A casa foi construída em 1959 e é um exemplo perfeito do estilo de vida californiano, algures entre a descontração e o luxo. Divide-se por cinco quartos e seis casas de banho.

Instalada numa zona devidamente resguardada, a casa conta ainda com enormes janelas que separam o interior do exterior e que permitem uma fácil mobilidade entre os diferentes espaços. A luz é um dos seus maiores trunfos, portanto.

O exterior tem uma zona de piscina e barbecue ao ar livre, o que é perfeito para o clima da Califórnia.