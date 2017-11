A adaptação do terceiro volume da trilogia de E.L. James só chega a Portugal em fevereiro, mas já está disponível o trailer do último filme da saga. Mesmo a tempo do Dia dos Namorados, este terceiro capítulo vem revelar mais sobre a vida do casal depois do casamento e promete o erotismo já característico, perseguições e uma nova personagem: a arquiteta que vem seduzir Christian Grey e abalar a estabilidade do casal.





Jamie Dornan regressa como Grey e Dakota Johnson volta a ser Anastacia Steele. O filme, realizado por James Foley, tem estreia marcada em Portugal para 8 de fevereiro. Pode ver o trailer, em cima.