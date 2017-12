O primeiro trailer daquele que já é um dos filmes mais antecipados do próximo ano acaba de chegar às redes sociais. Ocean’s 8, um remake da trilogia de comédias realizadas por Steven Spielberg entre 2001 e 2007 (que por sua vez é inspirado no filme de 1960 com o mesmo nome e Frank Sinatra como protagonista), conta com um elenco de luxo e exclusivamente feminino. Entre as protagonistas estão as atrizes Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Awkwafina e Sarah Paulson.

O filme segue a história de uma mulher que, depois de sair da prisão, se reúne com um grupo de criminosas que traçam um plano para roubar um colar de diamantes que será usado por uma famosa atriz (interpretada por Anne Hathaway) na MET Gala, em Nova Iorque.

A estreia do filme nos Estados Unidos está agendada para junho do próximo ano.