Num piscar de olhos, é assim que se chama o novo filme de animação da Animated Short Film, que conta a história de um rapaz que começa a apaixonar-se por outro rapaz, abordando assim um tema nunca tratado em filmes infantis.

O filme, realizado por Beth David e Esteban Bravo, dois finalistas do mesmo curso de animação nos Estados Unidos, decidiram abordar o tema LGBTI por considerarem ser necessário explicar questões como a homossexualidade às crianças. Essa foi mesmo um das razões que incentivou os realizadores - pensar a história que gostariam de ter visto quando eram mais novos.

Para assegurar a produção do filme, os estudantes lançaram uma campanha de angariação de fundos conseguindo assim 14 mil dólares. O trailer foi visto mais de um milhão de vezes e num só dia, no YouTube e no Vimeo, e soma já mais de 5.6 milhões de vezes. Veja-o em cima.