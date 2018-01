A atriz australiana Cate Blanchett é a presidente do júri na 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que se realiza de 8 a 19 de maio.

Pierre Lescure, presidente do Festival de Cannes, e Thierry Frémaux, delegado-geral do festival, elogiaram a atriz pela originalidade do seu talento no cinema e nos palcos.